Российские онлайн-кинотеатры пополняют каталоги фильмами из Индии

За февраль число просмотров индийских фильмов в российских онлайн-кинотеатрах выросло на 10-12%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные онлайн-площадок. Специалисты полагают, что смена предпочтений российскими зрителями связана с почти полным отсутствии голливудских новинок.

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В связи с этим российские онлайн-кинтеатры и стриминговые сервисы пополняют свои каталоги новинками Болливуда. Так, на «Кинопоиске» сейчас представлены 17 индийских фильмов и сериалов, в том числе блокбастер «Брахмастра, часть 1: Шива», а у платформы Wink — 37 фильмов и 70 сериалов индийского производства.

После ухода из России некоторых зарубежных стриминговых платформ, а также приостановки работы в стране крупнейших голливудских правообладателей Universal, Disney, Sony, Warner, онлайн-платформ пытаются заместить спрос на голливудский контент и европейское кино и разнообразить свой контент.