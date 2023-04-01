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19 минут назад

Российские онлайн-кинотеатры пополняют каталоги фильмами из Индии

Sostav.ru

За февраль число просмотров индийских фильмов в российских онлайн-кинотеатрах выросло на 10-12%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные онлайн-площадок. Специалисты полагают, что смена предпочтений российскими зрителями связана с почти полным отсутствии голливудских новинок.

Российские онлайн-кинотеатры пополняют каталоги фильмами из Индии
Фото: Sostav.ruSostav.ru

В связи с этим российские онлайн-кинтеатры и стриминговые сервисы пополняют свои каталоги новинками Болливуда. Так, на &laquo;Кинопоиске&raquo; сейчас представлены 17 индийских фильмов и сериалов, в том числе блокбастер &laquo;Брахмастра, часть 1: Шива&raquo;, а у платформы Wink &mdash; 37 фильмов и 70 сериалов индийского производства.

После ухода из России некоторых зарубежных стриминговых платформ, а также приостановки работы в стране крупнейших голливудских правообладателей Universal, Disney, Sony, Warner, онлайн-платформ пытаются заместить спрос на голливудский контент и европейское кино и разнообразить свой контент.

Ранее стало известно, что российские кинотеатры и видеосервисы расширяют свои каталоги новинками корейских, китайских и японских правообладателей. При этом реальный рост интереса наблюдается в основном к культовым азиатским картинам, которые давно известны зрителю по пиратским версиям.

Фильмы,Walt Disney,Коммерсант,
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