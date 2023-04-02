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1 час назад

Знаменитый сценарист предсказала провал мигрантского кино

Мослента

Провал мигрантского кино предсказала в беседе с «Мослентой» знаменитый российский сценарист и продюсер Маруся Трубникова. По ее мнению, такое кино может быть интересно очень узкому кругу людей.

Знаменитый сценарист предсказала провал мигрантского кино
Фото: МослентаМослента

Она отметила, что многие люди, уехавшие из России, пытаются продолжать снимать кино за рубежом, однако, по ее мнению, это очень сложно и даже почти невозможно сделать хорошо.

«Либо ты делаешь кино неважно из какой точки мира, но для российского зрителя, либо не снимаешь ничего, потому что зарубежной публике российский продукт не интересен», — пояснила она.

При этом сценарист не смогла назвать ни одной подобной кинокартины, которая действительно была бы востребована. Она добавила, что смотреть мигрантское кино будут только такие же уехавшие из страны люди, другим же оно будет неинтересно. Особенно, если учитывать, что за рубежом есть свои талантливые авторы.

Ранее о съемках в кино и сериалах рассказал столичный таксист-волонтер Ахмед, который безвозмездно помогает людям с тяжелыми заболеваниями.

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