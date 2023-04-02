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1 час назад

Джейсон Момоа опасался конфликтных ситуаций на съемках десятого «Форсажа»

Слово и Дело

Актер Джейсон Момоа был наслышан о конфликтах на съемках «Форсажа». Исполнитель роли злодея предполагал, что процесс будет осложнен этим фактором.

Момоа опасался конфликтов на съемках десятого «Форсажа»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Как оказалось, опасения Момоа оказались напрасными. От всего съемочного процесса звезда «Аквамена» получал истинное удовольствие.

«Это было потрясающе. Все так поддерживали меня. У нас с Вином (Дизелем) было настоящее согласие», — поделился Момоа.

Звезда Голливуда был наслышан о серьезной ссоре между

исполнителем главной роли и Дуэйном Джонсоном в предыдущих частях кинофраншизы. Позже Дизель попытался помириться с коллегой и пригласил его сниматься в продолжении «Форсажа», однако «Скала» отказался.

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