Момоа опасался конфликтов на съемках десятого «Форсажа»

Актер Джейсон Момоа был наслышан о конфликтах на съемках «Форсажа». Исполнитель роли злодея предполагал, что процесс будет осложнен этим фактором.
Как оказалось, опасения Момоа оказались напрасными. От всего съемочного процесса звезда «Аквамена» получал истинное удовольствие.
«Это было потрясающе. Все так поддерживали меня. У нас с Вином (Дизелем) было настоящее согласие», — поделился Момоа.
Звезда Голливуда был наслышан о серьезной ссоре между
исполнителем главной роли и Дуэйном Джонсоном в предыдущих частях кинофраншизы. Позже Дизель попытался помириться с коллегой и пригласил его сниматься в продолжении «Форсажа», однако «Скала» отказался.