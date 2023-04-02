Момоа опасался конфликтов на съемках десятого «Форсажа»

Актер Джейсон Момоа был наслышан о конфликтах на съемках «Форсажа». Исполнитель роли злодея предполагал, что процесс будет осложнен этим фактором.

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Как оказалось, опасения Момоа оказались напрасными. От всего съемочного процесса звезда «Аквамена» получал истинное удовольствие.

«Это было потрясающе. Все так поддерживали меня. У нас с Вином (Дизелем) было настоящее согласие», — поделился Момоа.

Звезда Голливуда был наслышан о серьезной ссоре между