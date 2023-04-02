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1 час назад

За него было стыдно даже Любови Орловой: назван худший фильм в истории СССР

Провинция.ру

Многие уверены, что во времена Советского Союза плохих фильмов просто не снимали. На самом благодаря жесткой цензуре «сомнительные» картины либо не получали финансирования, либо пылились на полках архива. К таким относится и работа режиссера Григория АЛЕКСАНДРОВА «Скворец и Лира», которая провалилась по всем пунктам. И это несмотря на то, что в главной роли снялась супруга режиссера и главная кинодива того времени Любовь ОРЛОВА, отмечает kinoafisha.info.

Назван худший фильм в истории СССР
Фото: Кадр из фильма "Скворец и Лира"Кадр из фильма "Скворец и Лира"

Актрисе к тому времени было уже больше 70 лет, а в кино она попыталась воплотить образ молодой женщины. Но ни операторские хитрости, ни режиссерские уловки не смогли скрыть истинный возраст главной героини. На предпросмотре цензоры ахнули и запретили картину к показу. Так и пролежало творение Александрова на полке, а сама Орлова горько жалела, что завершила свою актерскую карьеру именно таким кино.

В 90-е годы фильм достали из архивов, но отклика зрителей он не нашел. Так и вошел в историю – как самый худший в советском кино.

Фильмы,Григорий Александров,Любовь Орлова,
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