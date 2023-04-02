Назван худший фильм в истории СССР

Многие уверены, что во времена Советского Союза плохих фильмов просто не снимали. На самом благодаря жесткой цензуре «сомнительные» картины либо не получали финансирования, либо пылились на полках архива. К таким относится и работа режиссера Григория АЛЕКСАНДРОВА «Скворец и Лира», которая провалилась по всем пунктам. И это несмотря на то, что в главной роли снялась супруга режиссера и главная кинодива того времени Любовь ОРЛОВА, отмечает kinoafisha.info.

Фото: Кадр из фильма "Скворец и Лира" Кадр из фильма "Скворец и Лира"

Актрисе к тому времени было уже больше 70 лет, а в кино она попыталась воплотить образ молодой женщины. Но ни операторские хитрости, ни режиссерские уловки не смогли скрыть истинный возраст главной героини. На предпросмотре цензоры ахнули и запретили картину к показу. Так и пролежало творение Александрова на полке, а сама Орлова горько жалела, что завершила свою актерскую карьеру именно таким кино.