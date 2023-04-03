Почему стоит посмотреть “Заговор в Каире”

Какой фильм посмотреть из более-менее свежих, доступных для просмотра в онлайн-кинотеатре? “Заговор” в Каире вышел на экраны в 2022 году и удостоился высокой оценки кинокритиков.

Фото: Кадр из фильма "Заговор в Каире" Кадр из фильма "Заговор в Каире"

Действие разворачивается в столице Египта. В центре сюжета – молодой парень, бедняк, сын рыбака, которому посчастливилось поступить в университет Каира. На фоне обветшалых, обшарпанных стен, ни на покраску, ни на обои для которых, очевидно, у семьи не хватает денег, в фильме будут мелькать дорогие автомобили премиум-класса, принадлежащие сильным мирам сего – властным структурам. И, разумеется, такие люди живут в совсем других интерьерах.

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Фильм интересен деталями. Например, наш герой однажды отправится на дискотеку в центр города, выкурит сигарету и будет зажигать на танцах в компании таких же молодых мужчин. На сцене выступает популярная группа, ребята в майках и балаклавах. Но на этом празднике жизни нет ни одной девушки и женщины любого возраста. Вход на такие увеселительные мероприятия им запрещён. Харам. С европейским менталитетом достаточно сложно понять такие ограничения и невольно задаёшься вопросами – для праведных мусульман оскорбителен вид танцующей женщины, красиво наряженной на дискотеку? Эти молодые парни при виде женщины так возбудятся, что не смогут успокоиться до конца дней своих? Женщины должны по вечерам сидеть дома и вязать спицами возле телевизора?

В университете женщин также нет. Одни парни. В фильме мелькают буквально две второстепенные героини – одна сидит дома с ребёнком в своей комнате, очевидно, боясь покинуть её пределы, другая, жена полковника Службы Безопасности, кашеварит ночью на кухне. Фильм снят европейцами и, думаю, они сознательно сделали такие акценты на бытовой жизни современных египтян. В стране подвергаются обрезанию 90% женщин. В XXI веке.