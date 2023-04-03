Мультфильм про Марио хвалят за юмор, отсылки и позитивный дух

В сети появились впечатления первых зрителей от мультфильма про Марио студии Illumination («Гадкий я»).

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Журналисты отметили, что авторы анимационной картины явно создавали её с любовью к популярной франшизе — у ленты отличный юмор, хорошая музыка и приятный «семейный» дух. Среди актёров, кстати, отмечают работу Джека Блэка, который озвучил злодея Боузера.

Кроме того, в фильме обнаружили огромное количество отсылок и пасхалок — включая впечатляющие камео и некую сцену после титров. Впрочем, есть и менее позитивные оценки мультфильма.

Так, автор изданий Gizmodo и io9 посчитал, что у новинки слишком простой и банальный сюжет, плохие шутки и неудачный выбор песен. Рецензент добавил, что лента выглядит отлично и у неё есть пара удачных сцен, но в целом проект вызвал у него раздражение.