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2 часа назад

Мультфильм про Марио хвалят за юмор, отсылки и позитивный дух

Игромания.ру

В сети появились впечатления первых зрителей от мультфильма про Марио студии Illumination («Гадкий я»).

Мультфильм про Марио хвалят за юмор, отсылки и позитивный дух
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Журналисты отметили, что авторы анимационной картины явно создавали её с любовью к популярной франшизе — у ленты отличный юмор, хорошая музыка и приятный «семейный» дух. Среди актёров, кстати, отмечают работу Джека Блэка, который озвучил злодея Боузера.

Кроме того, в фильме обнаружили огромное количество отсылок и пасхалок — включая впечатляющие камео и некую сцену после титров. Впрочем, есть и менее позитивные оценки мультфильма.

Так, автор изданий Gizmodo и io9 посчитал, что у новинки слишком простой и банальный сюжет, плохие шутки и неудачный выбор песен. Рецензент добавил, что лента выглядит отлично и у неё есть пара удачных сцен, но в целом проект вызвал у него раздражение.

Правда, положительных оценок у картины всё же больше, поэтому есть шанс, что результат действительно оказался качественным. Мировая премьера «Братьев Супер Марио в кино» намечена уже на 5 апреля, а недавно мультфильм получил финальный трейлер.

Фильмы,Гадкий я,
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