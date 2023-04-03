Что смотреть в кино с 6 апреля

Премьеры недели в подборке «Рамблера».
Очередная киноадаптация романа Александра Дюма о приключениях мушкетеров. Франция, 1627 год. Королевство разобщено религиозными войнами, вторжение британцев в страну совсем не кажется призрачной возможностью. В ситуации возможного разрушения Франции мушкетеры готовы отдать свои жизни за страну.
Егор — блогер-миллионник, готовый если не на все, то на очень многое, ради контента, привлекающего подписчиков. Он едет в горы, чтобы провести тест-драйв автомобиля и снять происходящее на видео. Ему помогает сотрудник автокомпании Александр. Во время поездки Александр случайно наступает на мину. Ситуация становится опасной: Александр борется за жизнь, а Егору важны просмотры. Чем закончится этот жуткий прямой эфир и чью смерть увидят подписчики блогера?
Два обычных клерка начинают работу в, казалось бы, обычной лондонской фирме. Но вскоре понимают, что здесь творятся невероятные вещи. Их начальники, занимаясь поисками магических артефактов, хотят изменить мир магии.
Неприступная студентка по имени Эбби и чемпион подпольных боев Трэвис заключают пари. Если бунтарь, не верящий в любовь, выиграет следующий поединок, она должна провести с ним целый месяц. Казалось бы, эти два человека совершенно противоположны друг другу, но они оба даже не подозревают, что у них очень много общего.
Мальчик по имени Зоди живет с племенем в пустыне. Однажды он находит верблюжонка-сироту и становится его другом. Оказывается, что верблюжонок очень быстро бегает, и этот факт привлекает к нему внимание местного браконьера Тарека. Злодей хочет забрать животное, ведь молодой верблюд может выиграть престижное соревнование, за победу в котором положена большая награда. Зоди же не желает расставаться с другом и отправляется вместе с ним в путешествие через Сахару, чтобы самому привести верблюжонка на легендарную верблюжью гонку в Абу-Даби. Чем закончится это опасное путешествие, ведь за друзьями снарядили целую погоню.