Пианист Денис Мацуев рассказал о состоянии здоровья после коронавируса

Народный артист России, пианист Денис Мацуев заявил, что почти здоров после перенесенной коронавирусной инфекции. Его цитирует ТАСС.
Мацуева отметил, что готов встретиться со зрителями на концертах в ближайшее время. «Я почти здоров и готов рвать и метать в хорошем смысле», — сказал музыкант.
Ранее Мацуев заявил, что заразился коронавирусом. Из-за болезни музыкант был вынужден перенести свои концерты, приуроченные к 150-летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова. Изначально выступления были запланированы на 1, 2 и 3 апреля. Они должны были пройти в Московской филармонии.