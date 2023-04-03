Пианист Денис Мацуев рассказал о состоянии здоровья после коронавируса

Народный артист России, пианист Денис Мацуев заявил, что почти здоров после перенесенной коронавирусной инфекции. Его цитирует ТАСС.

Мацуева отметил, что готов встретиться со зрителями на концертах в ближайшее время. «Я почти здоров и готов рвать и метать в хорошем смысле», — сказал музыкант.