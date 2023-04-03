В России выйдет фильм «Уикенд с батей» — комедия с Де Ниро

Киностудия Lionsgate выпустит ещё один свой фильм в России. Комедия About My Father («О моём отце») получила российское название «Уикенд с батей» — лента выйдет в прокат страны уже 1 июня.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Фильм расскажет о молодом человеке, который знакомит семью невесты с отцом-иммигрантом. Тот приезжает к сыну на выходные и превращает знакомство в настоящее культурное противостояние. Главные роли в фильме исполнили Роберт Де Ниро («Ирландец», «Славные парни») и Себастьян Манискалко («Зелёная книга»).