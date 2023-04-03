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19 минут назад

Фильм «Нюрнберг» стал лидером российского проката

Курская правда

Сборы составили более 320 миллионов рублей.

Фильм «Нюрнберг» стал лидером российского проката
Фото: Курская правдаКурская правда

В начале марта в России стартовал показ фильма «Нюрнберг» режиссёра Николая Лебедева. Благодаря нему появились такие известные киноленты как «Экипаж» и «Легенда 17».

Картина повествует о Международном военном трибунале, в рамках которого судили причастных к преступлениям против человечества сторонников гитлеровского режима в Германии.

Бюджет кинокартины составил более 674 миллионов рублей. За первый уик-энд фильм в широком прокате собрал более 103 миллионов рублей. Всего, по состоянию на 2 апреля, сборы составили более 320 миллионов рублей. И это только в первые четыре недели показа.

Кинокартину по-прежнему можно посмотреть в российских кинотеатрах.

Фильмы,Экипаж,Николай Лебедев,
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