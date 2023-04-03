Фильм «Нюрнберг» стал лидером российского проката

В начале марта в России стартовал показ фильма «Нюрнберг» режиссёра Николая Лебедева . Благодаря нему появились такие известные киноленты как «Экипаж» и «Легенда 17».

Картина повествует о Международном военном трибунале, в рамках которого судили причастных к преступлениям против человечества сторонников гитлеровского режима в Германии.

Бюджет кинокартины составил более 674 миллионов рублей. За первый уик-энд фильм в широком прокате собрал более 103 миллионов рублей. Всего, по состоянию на 2 апреля, сборы составили более 320 миллионов рублей. И это только в первые четыре недели показа.