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1 час назад

Новый фильм про медвежонка Паддингтона начнут снимать уже летом

Чемпионат.com

По информации издания Deadline, подготовка к производству третьего фильма о медвежонке Паддингтоне идёт полным ходом и завершится в ближайшее время.

Новый фильм про Паддингтона начнут снимать уже летом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Источник огласил и дату начала съёмок — работу над фильмом «Паддингтон в Перу» начнут уже 24 июля. Как следует из названия, по сюжету Паддингтон вернётся в страну, в которой он родился, и окажется в нескольких щекотливых ситуациях.

Над сценарием ленты будут работать авторы оригинальной дилогии Пол Кинг и Саймон Фарнэби. При этом ранее Кинг занимал роль режиссёра, но теперь уступил пост Дугалу Уилсону.

Оригинальный фильм «Приключения Паддингтона» вышел в 2014 году, сиквел — спустя три года. Несмотря на успех, авторы отложили продолжение и даже спустя шесть лет всё ещё не готовы публично огласить детали.

Фильмы,Приключения Паддингтона,Пол Кинг,
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