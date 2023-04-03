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1 час назад

«Крик 6» с Дженной Ортегой может поставить кассовый рекорд франшизы

Чемпионат.com

Сборы фильма «Крик 6» с Дженной Ортегой подбираются к отметке в $ 150 млн. Лента с юной звездой «Уэнсдей» уже вошла в четвёрку самых кассовых фильмов в серии: впереди только оригинальный «Крик» 1996 года ($ 173 млн), вторая часть ($ 172 млн) и триквел ($ 161 млн).

«Крик 6» с Ортегой может поставить кассовый рекорд франшизы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лента имеет все шансы побить рекорд серии: для этого картине нужно собрать всего лишь $ 25 млн. Это вполне возможно, учитывая хорошую выдержку ленты для своего бюджета в $ 35 млн. На успех картины также влияет сарафанное радио: критики и зрители называют фильм настоящим возрождением франшизы, а её создатели уже задумываются над седьмой частью.

Цифровая премьера картины состоится уже 25 апреля. Именно в этот день «Крик 6» доберётся до онлайн-кинотеатров.

Фильмы,Крик,
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