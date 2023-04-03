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1 час назад

Marvel показала новые постеры перед прокатом «Стражей Галактики 3»

Чемпионат.com

Компания Marvel продолжает подготовку к мировой премьере нового фильма по франшизе «Стражи Галактики». Третья лента в серии выйдет уже через месяц, а пока авторы представили ещё несколько красочных постеров с персонажами картины.

Marvel показала новые постеры перед прокатом «Стражей Галактики 3»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Новые постеры «Стражей Галактики 3»

«Стражи Галактики 3» станут последним фильмом Джеймса Ганна в роли постановщика Marvel в ближайшее время. Третья часть должна стать сюжетным финалом истории команды Питера Квилла, рассказав о прошлом его спутника Ракеты.

Мировая премьера «Стражей Галактики 3» состоится 5 мая 2023 года, в странах СНГ (кроме России и Беларуси) фильм начнут показывать с 4 мая. Ранее Джеймс Ганн объяснил увеличенную продолжительность фильма — почти два с половиной часа.

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