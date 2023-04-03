Marvel показала новые постеры перед прокатом «Стражей Галактики 3»

Компания Marvel продолжает подготовку к мировой премьере нового фильма по франшизе «Стражи Галактики». Третья лента в серии выйдет уже через месяц, а пока авторы представили ещё несколько красочных постеров с персонажами картины.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Новые постеры «Стражей Галактики 3»

Чемпионат.com

Чемпионат.com

«Стражи Галактики 3» станут последним фильмом Джеймса Ганна в роли постановщика Marvel в ближайшее время. Третья часть должна стать сюжетным финалом истории команды Питера Квилла, рассказав о прошлом его спутника Ракеты.