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1 час назад

Карди Би и Offset сыграют главные роли в новом фильме Baby Shark вместе со своими детьми

Mainstyle

Карди Би собирается превратиться в Sharki B из анимационного дошкольного хита Baby Shark's Big Show! в новом фильме под названием Baby Shark's Big Movie! вместе со своим мужем Offset и их детьми. Рэперы и их дочь Калче появились в телешоу, которое впервые вышло в эфир в конце 2020 года и собираются повторить свои роли Sharki B, Offshark и Kulture Sharki, соответственно, в новом фильме. Второй младший ребёнок также получит свою роль в фильме.

Карди Би и Offset сыграют главные роли в фильме Baby Shark вместе с детьми
Фото: MainstyleMainstyle

Синопсис для Baby Shark's Big Movie! гласит: «Когда «Baby Shark» сталкивается со злой поп-звездой по имени Стариана, которая планирует украсть его дар песни, чтобы доминировать над всей подводной музыкой, он должен разрушить её заклинание, чтобы восстановить гармонию в морях». Ожидается, что премьера фильма состоится в конце этого года.

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