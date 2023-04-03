Карди Би и Offset сыграют главные роли в фильме Baby Shark вместе с детьми

Карди Би собирается превратиться в Sharki B из анимационного дошкольного хита Baby Shark's Big Show! в новом фильме под названием Baby Shark's Big Movie! вместе со своим мужем Offset и их детьми. Рэперы и их дочь Калче появились в телешоу, которое впервые вышло в эфир в конце 2020 года и собираются повторить свои роли Sharki B, Offshark и Kulture Sharki, соответственно, в новом фильме. Второй младший ребёнок также получит свою роль в фильме.