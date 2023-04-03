В спин-оффе "Йеллоустоуна" сыграет Мэттью Макконахи

Актер Мэттью Макконахи утвержден на главную роль в спин-оффе сериала "Йеллоустоун" (Yellowstone), это подтвердила зарубежным СМИ сеть NBC. Название, сюжет и дата съемок пока не известны.

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У шоу уже есть ответвления - приквелы "1923" (с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен) и "1883".

Между тем, вокруг заключительного сезона материнского шоу назревает скандал. Вскоре должны начаться съемки второй половины пятого сезона, однако Кевин Костнер не горит желанием возвращаться к роли отца беспокойного семейства Джона. В начале съемок актер проводил в Монтане около 65 дней за сезон, к пятому он потребовал значительно сократить число дней "на природе".

Хотя шоу и принесло ему "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль на ТВ, Костнер пренебрегает многими своими обязанностями. Намеренно или нет, но актер проигнорировал мероприятие для поклонников - PaleyFest в Лос-Анджелесе в субботу. Его примеру последовали основные актеры из каста, а отдуваться пришлось коллегам, задействованным на вторых ролях.

Как пишет Variety, недоразумение было объяснено конфликтом в графиках актеров, однако организаторы не предупредили об этом фанатов. Большинство собравшихся покинули встречу и возмущались, что заплатили по 100 долларов за возможность увидеть Кевина Костнера и основной состав актеров, но теперь чувствуют себя обманутыми.