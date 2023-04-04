Топ-5 фильмов, снятых по аниме

Восточная культура давно пользуется популярностью по всему миру. Неудивительно, что аниме вдохновляет работников киноиндустрии на игровые экранизации, наполненные экшеном, драматичностью и, конечно же, яркими персонажами.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Сегодня Стас (ponyatowskiy) поделится с вами своим топ-5 образцов подобных кинофильмов.

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Возможно, поклонники аниме смогут взглянуть на полюбившихся героев под совершенно новым углом и по достоинству оценят образы оживших персонажей.

«Тетрадь смерти»

«Тетрадь смерти» — одно из первых аниме, которые я посмотрел, и оно меня очень зацепило! Фильм получился неплохой, но те, кто уже смотрел аниме, вряд ли его оценят по достоинству, потому что много ключевых моментов было вырезано. Но это все равно очень достойная работа!

«Стальной алхимик»

Я смотрел его по утрам, когда собирался в школу! Эдвард Элрик был кумиром моего детства! В октябре 2017 состоялась премьера фильма. Перед режиссерами стояла невыполнимая задача — уместить 60 серий культового аниме в полуторачасовой фильм, с чем они, конечно же, справились, но не на отлично.

«Атака титанов»

В 2013 году был снят первый сезон аниме «Атака титанов», а в 2015 уже был отснят и фильм. Сама манга начала выпускаться с 2009 года и была очень популярна в Японии, да и аниме получилось просто великолепным! А вот фильм вышел так себе — сюжет размытый, игра актеров слабовата, но он все равно понравится поклонникам аниме, потому что очень интересно смотреть на любимых героев в формате фильма!

«Олдбой»

Фильм снят не по аниме, а по манге, которая выходила с 1996 по 1998 гг. Наверное, это единственный фильм, снятый по манге, который получился действительно достойным! Первая версия вышла в Южной Корее в 2003 году. В основу сценария, понятное дело, легла одноименная манга «Олдбой». А уже в 2013 году вышел американский ремейк. Если будете выбирать из двух вариантов, то я настоятельно рекомендую посмотреть именно южнокорейскую версию!

«Блич»