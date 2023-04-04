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2 часа назад

Культовый боевик «Схватка» получит продолжение

Чемпионат.com

По информации издания Deadline, культовый боевик «Схватка» 1995 года Майкла Манна может получить продолжение, а на одну из главных ролей хотят пригласить Адама Драйвера, известного по «Звёздным войнам» и «Последней дуэли».

Культовый боевик «Схватка» получит продолжение
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что сюжет сиквела будет основан на романе «Схватка 2», которую написал сам Майкл Манн. Режиссёр давно хочет его экранизировать. По информации издания, Драйвер сыграет молодого Нила Макколи — главного героя оригинального фильма, которого сыграл Роберт Де Ниро.

Сюжет оригинального фильма рассказывал о противостоянии преступника Нила Макколи и детектива Винсента Ханна. Последнего, кстати, сыграл Аль Пачино.

Deadline подчеркнула, что именно Манн больше всего настаивает на экранизации «Схватка 2». Он выступит постановщиком и сценаристом.

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