Какие фильмы выходят в прокат на этой неделе

В четверг, 6 апреля, в кинотеатрах выходят сразу четыре экранизации: драма «Наводнение» по мотивам повести Евгения Замятина, фэнтезийная комедия «Бюро магических услуг», основой для которой стал роман «Переносная дверь» британского писателя Тома Холта, фильм «Три мушкетёра: Д’Артаньян», снятый по произведениям Александра Дюма, и одноимённая адаптация молодёжного романа «Моё прекрасное несчастье» с Диланом Спроусом и Вирджинией Гарднер в главных ролях.

Фото: Кадр из фильма «Мое прекрасное несчастье» Кадр из фильма «Мое прекрасное несчастье»

Также среди новых картин — драматический триллер «Прямой эфир», в котором блогер и сотрудник автокомпании попадают в опасную для жизни ситуацию, и комедия «Я хочу! Я буду!» о том, как внешние преображения могут изменить жизнь.

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Самые интересные премьеры этой недели.

«Прямой эфир»

Творческий союз режиссёра Карена Оганесяна, оператора Юрия Коробейникова и актёра Кирилла Кяро, работавший над приключенческой лентой «Грозный папа», возвращается с драматическим триллером об актуальных проблемах общества. В центре сюжета — известный блогер Егор (Павел Чернышёв), на которого подписаны миллионы человек. Он едет на Кавказ, чтобы записать тест-драйв автомобиля на крутых склонах, но там всё складывается не по плану: машину ему не выдают и он вынужден ехать на экскурсию по горам, чтобы хоть чем-то порадовать подписчиков. Его сопровождает сотрудник автокомпании Александр (Кяро). Во время похода он случайно встаёт на мину и оказывается на грани жизни и смерти. При этом блогер на помощь не спешит.

«Мой персонаж в «Прямом эфире» не то что интересен — передо мной стоит интересная, но, на первый взгляд, неподъёмная задача: сыграть незаметного человека, находящегося в критической, экстремальной ситуации, находящегося в ней довольно долго, и чем дальше она развивается, тем больше он в неё погружается», — цитирует Кяро «Бюллетень кинопрокатчика».

Съёмки проходили в Северной Осетии и в Москве.

«Наводнение»

Сюжет драмы Ивана И. Твердовского, снятой по мотивам одноимённого рассказа Евгения Замятина, разворачивается вокруг бездетной супружеской пары. Тренеры по плаванию Софья и Трофим берут под крыло подростка-сироту Аню из детдома. Софья приглашает девочку в свою команду, но Ане оказывается трудно влиться в новый коллектив: девушка не говорит после некоторых трагических событий, да ещё и провокационно себя ведёт, вступаясь за другого пловца.

«Раньше я постоянно говорил себе: никогда не буду ничего экранизировать! Как вдруг в жизни появилась повесть Замятина «Наводнение», и я снял если не экранизацию, то точно фильм «по мотивам», — рассказал постановщик в беседе с порталом «2×2». — Я всегда был уверен, что литература важнее, мощнее. У неё больше инструментов и ресурсов, чтобы донести мысль, передать чувство, рассказать историю, чем у кино. Но в какой-то момент я осознал, что можно существовать с автором не в каком-то прямом подчинении, а в диалоге».

Картина Твердовского снята в мрачных тонах, которые подчёркивают сложившуюся гнетущую атмосферу и эмоциональное состояние персонажей.

Центральные роли исполнили Анна Слю, Максим Щёголев и Софья Шидловская.

«Я хочу! Я буду!»

Преподавательнице Наде (Екатерина Гусева) около 45 лет, 25 из которых она прожила в браке с Семёном (Станислав Дужников). Героиня уверена, что у неё крепкая и счастливая семья, но однажды застаёт супруга за изменой. С помощью племянницы Надя решается на кардинальные изменения в своей жизни: в первую очередь она обновляет гардероб и выбрасывает старящие её очки. Чем больше она меняется, тем счастливее становится. С такой женщиной нерадивому мужу расставаться совсем не хочется.

«Моя героиня Надя всю жизнь делала выбор, стараясь угодить кому-то или соответствовать окружению. В итоге к 45 годам она оказалась в тупике… Но никакой печальки! В силу обстоятельств Надя превращается в Надежду! Сама изменяется до неузнаваемости и кардинально меняет свою жизнь», — рассказала Екатерина Гусева в интервью журналу «7 Дней».

«Бюро магических услуг» (The Portable Door)

Поклонников фэнтези наверняка заинтересует новая картина австралийского производства, наполненная магией, гоблинами и английским юмором.

Действие разворачивается в Лондоне. Главный герой — 20-летний парень Пол. Он живёт в небольшой квартире с другом и пытается устроиться на работу. Утро перед очередным собеседованием проходит не очень удачно: будильник не сработал, тостер сгорел, шнурки порвались. Когда он наконец добирается до места потенциальной работы, уличный пёс крадёт у него шарф и убегает. Погнавшись за собакой, юноша случайно попадает на собеседование в фирму «Дж. В. Уэллс и ко», девиз которой — «Все случайности неслучайны». После двухминутного странного разговора с руководителями Пола берут на оплачиваемую стажировку.

Вскоре герой понимает, что это необычная компания. В ней работают волшебники и гоблины. Вместе с коллегой Софи Пол оказывается втянут в череду опасных событий, связанных с директором фирмы и его непосредственным руководителем, который оказывается совсем не человеком. Пол раскроет не только свой магический потенциал, но и секреты, таящиеся в стенах фирмы.

«Моё прекрасное несчастье» (Beautiful Disaster)

«Моё прекрасное несчастье» — романтическая картина в духе франшизы «После». Новый фильм основан на одноимённом романе американской писательницы Джейми Макгвайр. Режиссёром выступил Роджер Камбл, работавший над проектами «Милые обманщицы», «Форс-мажоры» и «Реванш». Он также написал сценарий к ленте.

«Это экранизация любимого многими бестселлера The New York Times, а также мирового бестселлера, поставленная одним из самых продуктивных режиссёров в молодёжном жанре всех времён — Роджером (Камблом. — RT) и с невероятно талантливыми исполнителями главных ролей, имеющими множество поклонников в соцсетях, — у «Моего прекрасного несчастья» есть все задатки следующей успешной молодёжной франшизы», — цитирует продюсера Джонатана Дектера Deadline.

В ленте рассказывается об отношениях первокурсницы Эбби, которая пытается убежать от своего тёмного прошлого, с «плохим парнем» Трэвисом, бунтарём и чемпионом подпольных боёв. Эбби не желает подпускать его к себе, но неприступность девушки интригует Трэвиса, и он предлагает ей пари: если герой проиграет свой следующий бой, то месяц не будет заниматься сексом, а в случае победы Эбби столько же будет жить у него. Сначала Трэвис воспринимает всё это как игру, но вскоре он осознаёт, что у них с Эбби больше общего, чем могло показаться.

«Три мушкетёра: Д’Артаньян» (Les trois mousquetaires: D'Artagnan)

Режиссёр Мартин Бурбулон представляет свою версию многократно экранизированной истории Александра Дюма о трёх мушкетёрах. Фильм является первой частью в запланированной кинематографистом дилогии. Релиз продолжения под названием «Три мушкетёра: Миледи» ожидается в декабре 2023 года.

Съёмки обеих лент проходили во Франции. По данным портала Sortiraparis.com, общий бюджет фильмов составил около €60 млн, что является колоссальной суммой для французского кинематографа.