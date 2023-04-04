5 важных фильмов для знакомства с итальянским кино

Федерико Феллини, Пьер Паоло Пазолини, Микеланджело Антониони — эти имена итальянских режиссеров знакомы каждому любителю кино.

Фото: Eva.ru Eva.ru

По количеству мастеров, навсегда вошедших в историю кино, Италия может посоперничать с родиной кинематографа Францией.

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Мы выбрали из библиотеки онлайн-кинотеатра KION подборку фильмов, каждый из которых может стать хорошим началом для знакомства с итальянским кино.

«Великая красота»

Фильм-квинтэссенцию всего, за что мир любит Италию, снял один из самых популярных современных итальянских режиссеров Паоло Соррентино. В «Великой красоте» отсылки к шедеврам итальянских классиков сошлись с вечным сюжетом об одиночестве человека тонкой душевной организации. Писатель Джеп Гамбарделла гуляет по Риму и наблюдает за парадом с виду лощеных, а внутри потерянных людей. В этом он находит и вдохновение для своего творчества, и глубокое жизненное разочарование.

«Страшные сказки»

Потрясающе красивый фильм Маттео Гарроне сделан на основе совсем не детских сказок писателя Джамбатисто Базиле, который жил в Неаполитанском королевстве на рубеже 16 и 17 веков. Актерский состав у фильма многонациональный: Сальма Хайек, Венсан Кассель, Джон Си Райли, Стейси Мартин и другие европейские актеры. Но разыгрывают они исконно итальянские и жуткие сюжеты: о королеве, которая съела сырое сердце, о прекрасной деве, превращенной в уродливую старуху, гигантской блохе, которая претендует на трон.

«Особые приметы: красавчик»

Дуэт Кастеллано и Пиполо — один из самых ярких комедийных союзов не только в Италии, а и вообще. Им принадлежат все хиты с Адриано Челентано, один из них, «Особые приметы: красавчик», в прошлом году выходил в повторный российский прокат. Это история писателя Матиа, настолько привлекательного, что женское внимание его утомляет — до тех пор, пока он не встречает своенравную Микелу, и вместе они пускаются в романтические приключения.

«Похитители велосипедов»

Классика итальянского неореализма, драма Витторио де Сика 1948 года по одноимённому произведению Луиджи Бартолини. Антонио Риччи надо кормить семью, но в послевоенном Риме работу найти непросто. Ему подворачивается шанс расклеивать афиши, но для этого нужен велосипед, на поиски которого он и отправляется, то радуясь жизни под вечным римским солнцем, то отчаиваясь и теряя надежду.

«Амаркорд»