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1 час назад

Виктор Добронравов снялся в документальном фильме "Молодинская битва. Месть Ивана Грозного"

Газета.Ru

8 апреля в эфире телеканала "Моя планета" состоится премьера исторического документального фильма "Молодинская битва. Месть Ивана Грозного". Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе "Цифрового телевидения".

Виктор Добронравов снялся в документальном фильме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лицом проекта стал Заслуженный артист России Виктор Добронравов, который выступил в роли рассказчика.

"Миссия этого проекта, как мне представляется, в том, чтобы закрыть пробел в историческом знании, вспомнить о битве при Молодях, показать отвагу великого войска царя Ивана Грозного и его личный вклад в защиту интересов государства", - объяснил актер.

Съемки проходили в Московском Кремле, в резиденции Ивана Грозного в Александровской слободе Владимирской области, в подмосковной Коломне — бывшей неприступной пограничной крепости, в Крыму, а также на месте решающего боя — в поле у села Молоди в Подмосковье.

В документальный фильм вошли эксклюзивные интервью ведущих ученых Московского государственного университета, Института российской истории РАН и других экспертов по эпохе Ивана Грозного.

Исторический документальный фильм "Молодинская битва. Месть Ивана Грозного" будет показан на телеканале "Моя Планета" 8 апреля в 10:00 и 9 апреля в 19:00.

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