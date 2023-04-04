7 фильмов, которые сделали Роберта Дауни-младшего кумиром миллионов

Один из главных секс-символов Голливуда Роберт Дауни-младший отмечает день рождения — четвертого апреля ему исполняется 58 лет. Номинант на премию Оскар начал актерскую карьеру еще в детстве, сыграв в фильме своего отца «Загон», а уже ближе к началу 1990-х он стал востребованным актером, засветившись в таких проектах, как «Большая пена», «Прирожденные убийцы» и «Чаплин».

Фото: Кадр из фильма "Шерлок Холмс" Кадр из фильма "Шерлок Холмс"

Какие еще картины с участием Дауни-младшего стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

«Эйр Америка» (1990)

1969 год. Молодой пилот Билли Ковингтон теряет работу и соглашается работать на грузовую авиакомпанию «Эйр Америка» (реальная авиакомпания, принадлежащая ЦРУ США и служащая для обеспечения и прикрытия ее тайных операций). Правда, его напарник Джин Райэк не сразу предупреждает, что самолеты перевозят в Лаос наркотики и оружие…

Кадр из фильма "Эйр Америка"

«Королевская милость» (1995)

Роберт Дауни младший в костюмной мелодраме о придворном ветеринаре Роберте Меривеле, который оказывает монарху необычную услугу. Он вступает в фиктивный брак с его фавориткой, чтобы спасти ее от гнева королевы. В награду он получает титулы и поместья, правда полученное богатство меркнет рядом с внезапно вспыхнувшей страстью.

Кадр из фильма "Королевская милость"

«Поцелуй навылет» (2005)

Незадачливый вор Гарри со своим напарником грабит магазин детских игрушек. Правда, срабатывает сигнализация, и им приходится бежать. Гарри удается спастись от преследования полиции на прослушивании актеров, которое он с успехом проходит. Правда, на одной из голливудских вечеринок к нему приставляют детектива Перри – им предстоит временно побыть напарниками, чтобы Гарри лучше показал себя на финальном прослушивании…

«Зодиак» (2007)

Детектив Дэвида Финчера, снятый по реальному делу убийцы из Сан-Франциско. Преступник, личность которого не установлена до сих пор, скрывался под псевдонимом Зодиак и орудовал в Северной Калифорнии: сам он заявлял о 37 убийствах, но официально доказанными считаются только семь. Отличительной фишкой преступника были письма и криптограммы, которые он лично писал в местные газеты, сообщая о преступлениях и обвиняя власти в бездействии. В главных ролях сыграли Джейк Джилленхол, Марк Руффало и Роберт Дауни-младший.

«Железный человек» (2008)

Блокбастер, запустивший киновселенную Marvel, рассказывает о миллиардере-изобретателе Тони Старке, попавшем в плен к Афганским террористам. В тайне от захватчиков Старк конструирует высокотехнологичную киберброню, которая помогает ему сбежать. Однако по возвращении в США он узнает, что в совете директоров его фирмы плетется заговор, чреватый страшными последствиями. Используя свое последнее изобретение, миллиардер пытается решить проблемы своей компании радикально...

«Шерлок Холмс» (2009)

Действие фильма происходит в 1890 году. Легендарный сыщик Шерлок Холмс вместе со своим бессменным помощником Ватсоном вступает в схватку, требующую нешуточной физической и умственной подготовки. Ведь их враг представляет угрозу для всего Лондона. В главных ролях: Роберт Дауни-младщий, Джуд Лоу и Рэйчел МакАдамс.

«Мстители» (2012)