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47 минут назад

7 фильмов, которые сделали Роберта Дауни-младшего кумиром миллионов

Мира Маркина

Один из главных секс-символов Голливуда Роберт Дауни-младший отмечает день рождения — четвертого апреля ему исполняется 58 лет. Номинант на премию Оскар начал актерскую карьеру еще в детстве, сыграв в фильме своего отца «Загон», а уже ближе к началу 1990-х он стал востребованным актером, засветившись в таких проектах, как «Большая пена», «Прирожденные убийцы» и «Чаплин».

7 фильмов, которые сделали Роберта Дауни-младшего кумиром миллионов
Фото: Кадр из фильма "Шерлок Холмс"Кадр из фильма "Шерлок Холмс"

Какие еще картины с участием Дауни-младшего стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

«Эйр Америка» (1990)

1969 год. Молодой пилот Билли Ковингтон теряет работу и соглашается работать на грузовую авиакомпанию «Эйр Америка» (реальная авиакомпания, принадлежащая ЦРУ США и служащая для обеспечения и прикрытия ее тайных операций). Правда, его напарник Джин Райэк не сразу предупреждает, что самолеты перевозят в Лаос наркотики и оружие…

Кадр из фильма "Эйр Америка"

«Королевская милость» (1995)

Роберт Дауни младший в костюмной мелодраме о придворном ветеринаре Роберте Меривеле, который оказывает монарху необычную услугу. Он вступает в фиктивный брак с его фавориткой, чтобы спасти ее от гнева королевы. В награду он получает титулы и поместья, правда полученное богатство меркнет рядом с внезапно вспыхнувшей страстью.

Кадр из фильма "Королевская милость"

«Поцелуй навылет» (2005)

Незадачливый вор Гарри со своим напарником грабит магазин детских игрушек. Правда, срабатывает сигнализация, и им приходится бежать. Гарри удается спастись от преследования полиции на прослушивании актеров, которое он с успехом проходит. Правда, на одной из голливудских вечеринок к нему приставляют детектива Перри – им предстоит временно побыть напарниками, чтобы Гарри лучше показал себя на финальном прослушивании…

Кадр из фильма "Поцелуй навылет"

«Зодиак» (2007)

Детектив Дэвида Финчера, снятый по реальному делу убийцы из Сан-Франциско. Преступник, личность которого не установлена до сих пор, скрывался под псевдонимом Зодиак и орудовал в Северной Калифорнии: сам он заявлял о 37 убийствах, но официально доказанными считаются только семь. Отличительной фишкой преступника были письма и криптограммы, которые он лично писал в местные газеты, сообщая о преступлениях и обвиняя власти в бездействии. В главных ролях сыграли Джейк Джилленхол, Марк Руффало и Роберт Дауни-младший.

Кадр из фильма "Зодиак"

«Железный человек» (2008)

Блокбастер, запустивший киновселенную Marvel, рассказывает о миллиардере-изобретателе Тони Старке, попавшем в плен к Афганским террористам. В тайне от захватчиков Старк конструирует высокотехнологичную киберброню, которая помогает ему сбежать. Однако по возвращении в США он узнает, что в совете директоров его фирмы плетется заговор, чреватый страшными последствиями. Используя свое последнее изобретение, миллиардер пытается решить проблемы своей компании радикально...

Кадр из фильма "Железный человек"

«Шерлок Холмс» (2009)

Действие фильма происходит в 1890 году. Легендарный сыщик Шерлок Холмс вместе со своим бессменным помощником Ватсоном вступает в схватку, требующую нешуточной физической и умственной подготовки. Ведь их враг представляет угрозу для всего Лондона. В главных ролях: Роберт Дауни-младщий, Джуд Лоу и Рэйчел МакАдамс.

Кадр из фильма "Шерлок Холмс"

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«Мстители» (2012)

Начало фантастической саги в киновселенной Marvel о команде супергероев, которая дает отпор скандинавскому богу Локи. Под предводительством Капитана Америки Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный Глаз и Чёрная Вдова вступают в войну с захватчиком. В главных ролях звездный состав: Роберт Дауни младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханрссон и другие.

Кадр из фильма "Мстители"
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