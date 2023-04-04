Почему «Чебурашка» стал популярнее «Аватара»

«Мне вот говорят: А, вот если бы второй "аватар" вышел бы в России официально? «Чебурашка» бы заработал больше, чем второй «Аватар», потому что моя мама не хочет смотреть «Аватар», а «Чебурашку» она хочет посмотреть, потому что «Чебурашку» она любила в детстве, а кто такие синие человечки она не знает», - рассказал Андреасян в интервью для YouTube-канала Armenian Businessmen Association.