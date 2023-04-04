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58 минут назад

Почему «Чебурашка» стал популярнее «Аватара»

Слово и Дело

Фильм «Чебурашка» стал самым кассовым в истории российского проката. Режиссер Сарик Андреасян объяснил, почему российская картина заработала больше «Аватара».

По словам режиссера, «Чебурашка» - это картина, которую можно смотреть всей семьей. Ее главный герой интересен не только маленьким зрителям, но и взрослым, которые помнят его в своем детстве.

«Мне вот говорят: А, вот если бы второй "аватар" вышел бы в России официально? «Чебурашка» бы заработал больше, чем второй «Аватар», потому что моя мама не хочет смотреть «Аватар», а «Чебурашку» она хочет посмотреть, потому что «Чебурашку» она любила в детстве, а кто такие синие человечки она не знает», - рассказал Андреасян в интервью для YouTube-канала Armenian Businessmen Association.

Премьера фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко состоялась 1 января 2023 года. На 9 января кассовые сборы составили 3 млрд рублей, а по данным на 5 февраля - уже более 6 млрд рублей. До этого рекордсменами были такие фильмы как «Аватар», «Король лев» и другие, перешагнувшие планку в 2 млрд рублей.

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