Андреасян назвал преимущества «Чебурашки» перед сиквелом «Аватара»

«"Чебурашка" бы заработал больше, чем второй "Аватар", потому что моя мама не хочет смотреть "Аватар", а "Чебурашку" она хочет посмотреть, потому что Чебурашку она любила в детстве, а кто такие синие человечки — она не знает. Соответственно, аудитория у "Чебурашки" шире», — объяснил режиссер.