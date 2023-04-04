Фильм «Айта» установил рекорд по сборам среди якутских картин. За первый уик-энд в прокате триллер режиссера Степана Бурнашева заработал около 9 млн рублей и окупился.

Бюджет фильма — около 4 млн рублей. Это очень мало по масштабам российского кинематографа, но вполне привычно для якутов.

Таким образом, «Айта» стала лидером среди якутского кино, обогнала комедию «Агент Мамбо» Алексея Амбросьева и драму «Пугало» Дмитрия Давыдова.

Такой коммерческий успех артхаусного кино — во многом заслуга режиссера. Он ездил на все премьерные показы в разные российские города, участвовал в обсуждениях, накануне премьеры много общался с прессой.

Вот что сам режиссер Степан Бурнашев говорит об успехе своей картины:

— Во-первых, была планомерная работа по ознакомлению зрителя извне республики с якутскими фильмами — и моими в частности. Мы с моим дистрибьютером «ПРОвзгляд» и с ребятами по инфоподдержке очень активно занимались построением маркетинга. У нас был определенный план, сделали спецпоказы, очень много интервью, очень много СМИ, участие в передачах, работа с блогерами. Это все подняло интерес к фильму. Поэтому в первый день премьеры народ был заинтересован сходить, а потом уже мы видим, что тенденция посещаемости росла по уик-энду, и получается, что работал сам фильм. Его стали друг другу люди рекомендовать, выкладывать у себя в соцсетях информацию, восторженные отзывы, и это все сработало на хорошую кассу фильма. На обсуждениях, на спецпоказах в первую очередь я услышал очень много разных мнений о фильме. Многие отмечают, что фильм не уступает другим фильмам такого же жанра, держит зрителя от начала до конца.

— Мы помним, что ради съемок «Айты» вы даже продали машину. Теперь купите новую?

— У меня есть еще две старые машины, одна именно возить оборудование и одна машина для семьи, чтобы детей развозить по детским садам, по школам, их мне достаточно.

Айта — это имя девочки, живущей в якутском селе. Она трагически погибает, оставив записку с именем Афоня. По деревне расползаются слухи, что к гибели причастен русский — полицейский Афанасий, подвозивший девочку в тот самый вечер. Убитые горем родители готовятся отомстить. Но следователь, ведущий дело, хочет докопаться до истины. Канву сюжета режиссеру подсказал его брат, бывший следователь, но Бурнашев многое изменил и дополнил.