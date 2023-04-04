Ракета и другие на новых постерах триквела «Стражей галактики»

Стартовала продажа билетов на мировую премьеру третьей части «Стражей галактики» — в честь этого Marvel выпустила пару новых роликов и постеров картины Джеймса Ганна.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Третья лента расскажет о дальнейших приключениях Звёздного Лорда (Крис Пратт) и его команды, которой предстоит столкнуться с новым злодеем. Судя по прошлым трейлерам, он будет связан с прошлым Ракеты (Брэдли Купер).

Лента станет последним приключением персонажей в данном составе и, похоже, последним фильмом самого Ганна в MCU — теперь он занят перезагрузкой киновселенной DC.

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При этом старт проката третьей части «Стражей» намечен на 5 мая, а к своим ролям вернулись все основные актёры серии.

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