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1 час назад

Ракета и другие на новых постерах триквела «Стражей галактики»

Игромания.ру

Стартовала продажа билетов на мировую премьеру третьей части «Стражей галактики» — в честь этого Marvel выпустила пару новых роликов и постеров картины Джеймса Ганна.

Ракета и другие на новых постерах триквела «Стражей галактики»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Третья лента расскажет о дальнейших приключениях Звёздного Лорда (Крис Пратт) и его команды, которой предстоит столкнуться с новым злодеем. Судя по прошлым трейлерам, он будет связан с прошлым Ракеты (Брэдли Купер).

Лента станет последним приключением персонажей в данном составе и, похоже, последним фильмом самого Ганна в MCU — теперь он занят перезагрузкой киновселенной DC.

Игромания.ру

При этом старт проката третьей части «Стражей» намечен на 5 мая, а к своим ролям вернулись все основные актёры серии.

Игромания.ру

Кроме того, уже состоялся релиз саундтрека картины, который можно послушать в сети. Новые роликиПостеры

Фильмы,Стражи Галактики,Брэдли Купер,Крис Пратт,
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