$79.36+1.4186.72+2.10
46 минут назад

Джеймс Ганн: люди устали не от супергероев, а от бессмысленных драк

Чемпионат.com

Глава киновселенной DC Джеймс Ганн в интервью Rolling Stones рассказал, как относится к мнению, что люди устали от супергероев из-за большого количества новых фильмов по этой тематике.

Ганн: люди устали не от супергероев, а от бессмысленных драк
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ганн отметил, что подобное явление не имеет ничего общего с самими героями.

Мы любим Супермена. Мы любим Бэтмен, любим Железного человека. Это невероятные персонажи, которые живут у нас в сердце. Но если на экране происходит какая-то чепуха, становится просто скучно.

Проблема, по его мнению, заключается в том, что авторы не пытаются раскрыть характер персонажей, а просто используют их для создания красочных сцен.

Во многих зрелищных фильмах нет эмоционально обоснованной истории. Люди устали не от супергероев, а от бессмысленных драк — смотреть такое очень утомительно. Это не имеет ничего общего с тематикой супергероев.

Фильмы,Джеймс Ганн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий