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22 минуты назад

Пилот Дамир Юсупов ответил на критику фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"

Газета.Ru

Герой России и пилот гражданской авиации Дамир Юсупов в разговоре с mk.ru ответил на критику биографического фильма-катастрофы "На солнце, вдоль рядов кукурузы".

Пилот Юсупов ответил на критику "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Жизнь – не клише. Очень многое из того, что было показано в фильме, было на самом деле. Тот путь, что я делал к своей мечте, к авиации, показан пусть и тезисно, но правдиво", - заверил Юсупов.

Таким образом он отреагировал на одну из рецензий к фильму, автор которой пожаловался на сценарий, назвав его набором из "всевозможных штампов".

Юсупов отметил, что истории пассажиров рейса также были реальными. По словам пилота, после экстренного приземления на кукурузном поле пострадавшие сделали общий чат, в котором делились впечатлениями и общались.

"Сюжетные линии парня, который полетел, поссорившись с родителями, пассажирки, которая хотела выйти замуж за своего молодого человека – все это реальные рассказы людей. Была и беременная девушка, которая летела тем рейсом", - резюмировал Юсупов.

Фильмы,Дамир Юсупов,
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