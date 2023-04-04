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1 час назад

«Супермен: Наследие» Джеймса Ганна не будет похож на «Стражей Галактики»

Чемпионат.com

В разговоре с изданием Rolling Stone глава киновселенной DC Джеймс Ганн раскрыл некоторые детали будущей картины про Супермена — «Супермен: Наследие». Как заявил постановщик, будущий фильм не будет похож на «Стражей Галактики» — самую известную франшизу режиссёра. Более того, у него будет совсем другая атмосфера.

«Супермен: Наследие» Ганна не будет похож на «Стражей Галактики»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Я так многому научился, работая над «Стражами Галактики». Но это не значит, что у «Супермена» будет такая же атмосфера. На самом деле она будет совсем другой.

При этом каких-либо других подробностей Джеймс Ганн не раскрыл. Ранее глава киновселенной DC отверг слухи о том, что в рядах студии уже выбрали будущего исполнителя роли Супермена.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года — кто именно сыграет главную роль, пока неизвестно.

Фильмы,Супермен,Стражи Галактики,Джеймс Ганн,
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