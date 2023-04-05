Кинокритики не оценили мультфильм про Марио

Незадолго до мировой премьеры мультфильма «Братья Супер Марио в кино» на агрегаторах появились первые оценки адаптации культовой серии игры.

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Специалисты приняли Super Mario Bros. неожиданно холодно. Средняя оценка ленты на Metacritic на момент подготовки материала составила лишь 52 балла из 100. На Roten Tomatoes показатели ещё ниже — 46 из 100.

Интересно, что игровые издания и сайты о технологиях оценили мультфильм по большей части высоко: например, обозреватель IGN выставил 80, назвав Super Mario Bros. примером умной реализации адаптации видеоигры. Collider оценил «Марио» на 83, IndieWire — на 75.

Дух игр, глубокая история и невероятные возможности, которые эти игры давали на протяжении десятилетий — и всё это в одном из самых забавных анимационных фильмов за последние годы.

Настоящий мастер-класс по использованию своей интеллектуальной собственности. Авторам удалось создать сложный, но знакомый мир, усеянный пасхалками из видеоигр.

Традиционные СМИ по большей части ругают сценарий, анимацию и общий подход к созданию фильма. BBC и The Guardian поставили «Марио» лишь по 40 баллов, The Telegraph — всего 20 из 100.

Создатели, очевидно, были настолько уверены, что у них в руках беспроигрышная франшиза, что даже не удосужились выстроить нормальный мир.

Почему-то эта новая анимационная адаптация видеоигры выглядит хуже отвратительного боевика 1993 года. Даже компьютерная графика второсортна.

Трудно требовать чего-то особенного от фильма, исходный материал которого исторически лишен сюжета. Но разве мы не должны требовать большего, чем просто компетентность?