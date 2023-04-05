Кинокритик поделился ожиданиями от фильма «Вызов»

Уже совсем скоро в России состоится премьера фильма «Вызов», который войдет в историю как первый художественный фильм, снятый в космосе. Кинокритик Александр Шпагин в комментарии для «Слово и Дело» поделился своими ожиданиями от картины и ответил на вопрос: стоила ли игра свеч?
Большая часть картины «Вызов», снятой Климом Шипенко, происходит в космосе. Сюжет разворачивается вокруг истории молодой женщины-хирурга, которая специализируется на кардиологических операциях. Ей, не имеющей никакой специальной космической подготовки, предстоит полет на МКС, где одному из космонавтов потребовалось срочное лечение.
Работа над фильмом началась в 2021 году. Чтобы получить максимально достоверную картину, «Вызов» частично снимался в космосе, а частично — в студийных условиях. Полет съемочной группы в космос стал очень громким медийным прецедентом. Однако одновременно с безусловной уникальностью авторы фильма породили огромную волну обсуждений: а стоила ли игра свеч? Действительно ли нужно было рисковать здоровьем актеров и съемочной команды, менять планы полетов других космонавтов, чтобы снять космические сцены?
Кинокритик Александр Шпагин в комментарии для «Слово и Дело» отмечает: фильм «Вызов» — это действительно эксклюзивный проект, и пока не вышла сама картина, можно лишь строить догадки. Однако уже сейчас думается, что по большому счету совершенно не важно, где был снят фильм, если в нем будут нарушены основополагающие моменты: сюжет, стройность повествования, интересные характеры, отношения между героями, приключенческий элемент.
«Я не очень понимаю, зачем это все нужно. Сейчас все запросто, элементарно делается в павильонах с помощью компьютерной графики и различных технологий. Я не очень понимаю, почему эта игра стоит свеч. Тем не менее за "Вызовом" пойдем — "Вызов" брошен. А вдруг фильм будет плохой? Тогда какая разница — в космосе он снят или нет. Конечно, он тогда не соберет никакую кассу и в прокате он провалится. А если фильм окажется успешным, всем понравится? Опять же, надо посмотреть, можно ли этот несчастный космос снять совершенно обычным путем и собрать точно такую же кассу. Я понимаю, что ради ноу-хау, для первого оригинального проекта игра еще каких-то свеч стоит. Но во второй раз удивить уже не получится», — подчеркнул кинокритик.
Александр Шпагин отметил: уже сейчас ясно, что фильм «Вызов» — это одноразовый проект, суть которого больше в идеологии, чем во вкладе в развитие кинематографа. «Первый в мире фильм, снятый в космосе», больше никто не будет повторять. Эксклюзивность и интерес к такому проекту быстро затеряются. Например, фильм 2017 года «Время первых» о полете Алексея Леонова и Павла Беляева в космос был снят в студии, однако ничуть не потерял ни в сборах, ни в зрелищности.
«С помощью компьютерной графики космос можно сделать в тысячу раз выразительнее, чем если его снять в реальности. Вообще, искусство кино — это искусство иллюзий. Именно поэтому я против подобных проектов. Я против того, чтобы рисковать здоровьем людей ради непонятно чего. Важен не только факт того, что это впервые снято в космосе, но и чтобы там был сюжет понятный и интересный, чтобы был драйв, приключенческая интрига, чтобы все это выразительно было сделано, чтобы была внятная структура, чтобы были интересные характеры, интересные отношения. Мне в принципе ближе позиция, что все нужно снимать условно — тогда будет немного выразительнее», — подчеркнул кинокритик.