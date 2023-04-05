Кинокритик поделился ожиданиями от фильма «Вызов»

«Я не очень понимаю, зачем это все нужно. Сейчас все запросто, элементарно делается в павильонах с помощью компьютерной графики и различных технологий. Я не очень понимаю, почему эта игра стоит свеч. Тем не менее за "Вызовом" пойдем — "Вызов" брошен. А вдруг фильм будет плохой? Тогда какая разница — в космосе он снят или нет. Конечно, он тогда не соберет никакую кассу и в прокате он провалится. А если фильм окажется успешным, всем понравится? Опять же, надо посмотреть, можно ли этот несчастный космос снять совершенно обычным путем и собрать точно такую же кассу. Я понимаю, что ради ноу-хау, для первого оригинального проекта игра еще каких-то свеч стоит. Но во второй раз удивить уже не получится», — подчеркнул кинокритик.