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Три лучших фильма с самым горячим британцем современного кинематографа

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10 апреля талантливый британский актер Чарли Ханнэм празднует свой день рождения — красавчику исполняется 43 года. Несмотря на то, что Чарли выглядит моложе, на самом деле, он уже 20 лет на экранах

Три лучших фильма с самым горячим британцем современного кино
© Кадр из фильма "Мотылек"

Впервые прославившись в популярном сериале «Сыны анархии» . За свою карьеру британская звезда создала разнообразное и обширное резюме как в кино, так и на телевидении, с запоминающимися ролями в таких успешных картинах, как «Багровый пик» и « Тихоокеанский рубеж» Гильермо дель Торо, комедийном боевике Гая Ричи «Джентльмены» и хите Netflix «Тройная граница».

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Последняя громкая роль Чарли случиласть в сериале Apple TV + « Шантарам» по одноименному книжному бестселлеру.

"Рамблер" расскажет о трех самых интересных проектах Чарли Ханнема.

"Джентльмены"

Кадр из фильма "Джентльмены"

Гай Ричи снял восхитительную комедию-боевик 2019 года «Джентльмены», в которой рассказывается о богатом американском продавце каннабиса Микки Пирсоне (МакКонахи). Он пытается продать свою империю в Англии и непреднамеренно вызывает серию смертоносных схем и заговоров с целью саботировать сделку.

Ханнэм великолепен в роли Рэймонда Смита, правой руки Пирсона, который наблюдает за бизнес-операциями и делится своим опытом, когда что-то идет не так. «Джентльмены» произвели фурор как у зрителей, так и у критиков, а его успех привел к созданию дополнительного телесериала, который сейчас разрабатывается на Netflix.

"Холодная гора"

Кадр из фильма "Холодная гора"

Один из самых ярких фильмов 2003 года, эпопея о Гражданской войне «Холодная гора» рассказывает историю солдата Конфедерации В. П. Инмана (Джуд Лоу), который отчаянно борется за возвращение к любви всей своей жизни Аде (Николь Кидман). , в Северной Каролине. Но он не единственный, кто сражается в битвах и сталкивается с неопределенностью, возвращаясь домой, поскольку Ада вынуждена не только поддерживать свою скромную ферму в рабочем состоянии, но и отбиваться от злодея-капитана Тига (Рэй Уинстон) и его правой руки, Бози (Чарли Ханнэм), который сделает что угодно, чтобы забрать землю Ады.

Исполнение Чарли Ханнэма в роли жуткого и совершенно ненормального персонажа здесь великолепно. Именно роль Чарли создала некоторые из наиболее напряженных моментов в «Холодной горе» и помогло сделать этот фильм одним из лучших фильмов на Netflix.

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"Мотылек"

Кадр из фильма "Мотылек"

Драматический фильм 2017 года режиссёра Майкла Ноэра , а также последний фильм студии Red Granite Pictures. В нем рассказывается история французского каторжника Анри Шарьера (Чарли Ханнэм ) по прозвищу «мотылек», который был ложно заключен в 1933 году в печально известную исправительную колонию на Острове Дьявола и бежал в 1941 году с помощью другого каторжника, фальшивомонетчика Луи Дега (Рами Малек ).

Сценарий фильма основан на реальных событиях. Автобиографичная картина восхитила зрителей по всему миру, а Чарли Ханнем стал любимчиком многих.

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