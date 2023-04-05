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33 минуты назад

Фильм «14+ Продолжение» покажут на 45 Московском международном кинофестивале

Мира Маркина

Мелодрама «14+ Продолжение» вошла в конкурсную программу 45-го Московского международного кинофестиваля. Фильм покажут 22 апреля, сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию "Рамблера".

Фильм "14+ Продолжение" покажут на ММКФ
Фото: Кадр из фильма "14+ Продолжение"Кадр из фильма "14+ Продолжение"

"14+ Продолжение" — история о 18-летнем Леше. Он знакомится с яркой Настей, в которая которая переворачивает его привычный мир, но все еще вспоминает свою первую любовь Вику. Главный герой встречается с новыми, взрослыми, проблемами, и ищет ответы на вопросы о любви, семье и долге.

Фильм создали киностудия "Сентябрь" и онлайн-кинотеатр START. Режиссер-постановщик и автор сценария — Андрей Зайцев, а главную роль исполнит Глеб Калюжный.

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Московский международный кинофестиваль пройдет в Москве с 20 по 27 апреля. Картина "14+ Продолжение" будет участвовать также во внеконкурсной программе "Новое российское кино".

Ранее вышел трейлер фильма "Непосредственно Каха: Другой фильм".

Фильмы,Глеб Калюжный,Андрей Зайцев,
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