Фильм "14+ Продолжение" покажут на ММКФ

"14+ Продолжение" — история о 18-летнем Леше. Он знакомится с яркой Настей, в которая которая переворачивает его привычный мир, но все еще вспоминает свою первую любовь Вику. Главный герой встречается с новыми, взрослыми, проблемами, и ищет ответы на вопросы о любви, семье и долге.