Снятый в космосе "Вызов" покажут на фестивале "Циолковский"

Фильм Клима Шипенко "Вызов", снятый в космосе, покажут в Калуге на кинофестивале "Циолковский" до выхода в широкий прокат. Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции президент МКФ Игорь Угольников. И, конечно, этот фильм претендует на все призы МКФ.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Международный фестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский" в четвертый раз будет проходить в Калуге. По традиции, он откроется в День космонавтики 12 апреля. Примечательно, что все основные показы будут проходить в государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

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"Конечно, мы не сможем обойти первый фильм, снятый в космосе", - подчеркнул Игорь Угольников.

Планируется, что картина режиссера Клима Шипенко "Вызов" станет фильмом закрытия кинофестиваля, которое пройдет 16 апреля. А открытие МКФ будет посвящено 45-летию международной космической деятельности, и первым фильмом станет "Союз - Аполлон. Сила притяжения", который представит продюсер Андрей Феофанов.

Как рассказала программный директор кинофестиваля Ирина Сошникова, в конкурсе МКФ участвуют 55 кинокартин из 18 стран. В программу игровых фильмов вошли 7 полнометражных фильмов (Казахстан, Китай, Россия и Монголия) и 12 картин короткого метра, на темы от исследования космоса до мечты о нем.

Помимо космического кино, гостям представят 20 мультфильмов из 10 стран. В этом году впервые будут представлены два полнометражных мультфильма - из Белоруссии и Китая.

"Анимация - это тонкий вопрос. Это язык фантазии. Анимационные фильмы смотрят не только дети, но и взрослые", - подчеркнула Ирина Сошникова.

Мультфильмы также будет показаны и на площадке ретроспективных фильмов, организованной в театре кукол по новогодним традициям - с мандаринами и подарками. Юбилеи отметят несколько космических кинокартин: 50 лет фильму "Москва - Кассиопея", 50 лет фильму "Отроки во Вселенной", 65 лет фильму "Человек с планеты Земля", 50 лет фильму "Эта веселая планета". Несомненный интерес представляют и уникальные кадры о космосе - от технических моментов до бытовых историй - из киножурналов разных лет, предоставленные Российским Госархивом кинофотодокументалистики.

Программный директор документального кино Игорь Прокопенко рассказал, что в документальный блок вошли 16 конкурсных работ, среди которых есть и российские, и зарубежные фильмы.

"Поскольку мы - великая космическая держава, у нас огромное количество отснятого и смонтированного материала, чего лишена зарубежная документалистика. А как они смотрят на космическую тему? Например, мексиканцы рассказали, как земные законы мешают их ученым изучать космос", - обратил внимание на необычный ракурс документалистики о космосе Игорь Прокопенко.

Традиционно на МКФ будет представлена программа "Полнокупольное кино" - одна из самых любимых зрителями программ. Все показы пройдут в планетарии Музея истории космонавтики. Пять ученых астрофизиков выступят перед каждым фильмом.

А председатель жюри МКФ, директор Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского Наталья Абакумова процитировала слова Циолковского, который считал, что даже фантазия должна быть основана на науке. "Вздорного фильма нам не нужно", - говорил ученый.

"Космос нам всем нужен, чтобы понять, как нам жить дальше. Фильмы о космосе - это фильмы о нас", - подчеркнул Игорь Угольников.