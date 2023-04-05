$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

В сценах после титров в «Братьях Супер Марио» намекнули на важного героя мира Nintendo

Чемпионат.com

Сегодня стартовал мировой прокат мультфильма «Братья Супер Марио». В ленте есть целых две дополнительные сцены — одна встречается в середине финальных титров, а вторая — после них. Финальная прямо намекает на то, что в условном сиквеле может появиться важный и любимый миллионами персонаж игровой вселенной Nintendo.

В «Братьях Супер Марио» намекнули на важного героя мира Nintendo
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Внимание! В тексте ниже содержатся спойлеры.

Что случилось в сцене в середине финальных титров «Братья Супер Марио»

В середине титров зрителям показывают уменьшенного в размерах злодея Боузера, который, сидя в клетке, наигрывает хорошо знакомую зрителям мелодию. Вероятно, это намёк на то, что антагонист всё же освободится, чтобы отомстить Марио и его друзьям.

Что случилось в сцене после титров в мультфильме «Братья Супер Марио»

В сцене после титров зрителю демонстрируют белое в зелёный горошек яйцо, которое находится в канализации Нью-Йорка. Яйцо начинает трескаться, и из него начинает исходить звук, который обычно издаёт знаменитый динозаврик Йоши. Вероятно, так авторы намекают, что известный друг и спутник Марио — милый Йоши — появится в возможном продолжении мультфильма.

Сегодня появились оценки мультфильма Super Mario Bros. от различных изданий. Кинокритики оценили картину не очень хорошо и в основном поставили ей низкие оценки, а вот игровые медиа и блогеры приняли проект тепло.

Фильмы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий