Слух: в разработке находится совершенно новый фильм по Resident Evil

Похоже, что Resident Evil может ждать новый киноребут. В сети появился слух об активной разработке совершенно нового фильма по франшизе с подзаголовком Umbrella Chronicles.
У ленты пока нет режиссёра, но сообщается, что в качестве её продюсера выступит Пол У. С. Андерсон, известный по экранизациями RE с Миллой Йовович. Отметим, что нельзя точно сказать, насколько надёжным является оригинальный источник, но новость распространил проверенный инсайдер Дэниель Рихтман.
Напомним, что последний на сегодняшний день фильм по Resident Evil с живыми актёрами, «Обитель зла: Раккун-Сити», вышел в 2021 году. А в прошлом году Netflix выпустил сериал по франшизе, который, правда, закрыл после первого сезона.