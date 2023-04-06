Слух: в разработке находится совершенно новый фильм по Resident Evil

Похоже, что Resident Evil может ждать новый киноребут. В сети появился слух об активной разработке совершенно нового фильма по франшизе с подзаголовком Umbrella Chronicles.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

У ленты пока нет режиссёра, но сообщается, что в качестве её продюсера выступит Пол У. С. Андерсон, известный по экранизациями RE с Миллой Йовович. Отметим, что нельзя точно сказать, насколько надёжным является оригинальный источник, но новость распространил проверенный инсайдер Дэниель Рихтман.