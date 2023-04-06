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19 минут назад

Слух: в разработке находится совершенно новый фильм по Resident Evil

Игромания.ру

Похоже, что Resident Evil может ждать новый киноребут. В сети появился слух об активной разработке совершенно нового фильма по франшизе с подзаголовком Umbrella Chronicles.

Слух: в разработке находится совершенно новый фильм по Resident Evil
Фото: Игромания.руИгромания.ру

У ленты пока нет режиссёра, но сообщается, что в качестве её продюсера выступит Пол У. С. Андерсон, известный по экранизациями RE с Миллой Йовович. Отметим, что нельзя точно сказать, насколько надёжным является оригинальный источник, но новость распространил проверенный инсайдер Дэниель Рихтман.

Напомним, что последний на сегодняшний день фильм по Resident Evil с живыми актёрами, «Обитель зла: Раккун-Сити», вышел в 2021 году. А в прошлом году Netflix выпустил сериал по франшизе, который, правда, закрыл после первого сезона.

Фильмы,Netflix,
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