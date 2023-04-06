Трейлер «Человека-паука: Через вселенные 2» набрал 148 млн просмотров

Пару дней назад вышел новый трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». Судя по всему, фанаты очень ждут проект, поскольку он показывает впечатляющие цифры: как по просмотрам, так и по лайкам.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По информации издания Deadline, второй трейлер проекта стал самым просматриваемым трейлером супергеройских фильмов за 2023 год. В сумме трейлер набрал 148,6 млн просмотров, превысив показатели «Стражей Галактики 3» со 116,9 млн просмотров и «Флэша» — у него 81,6 млн просмотров.

Также ролик показал самые впечатляющие результаты из всех последних трейлеров Marvel за 24 часа.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Releasing.