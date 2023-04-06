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2 часа назад

Трейлер «Человека-паука: Через вселенные 2» в сумме набрал 148 млн просмотров за два дня

Чемпионат.com

Пару дней назад вышел новый трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». Судя по всему, фанаты очень ждут проект, поскольку он показывает впечатляющие цифры: как по просмотрам, так и по лайкам.

Трейлер «Человека-паука: Через вселенные 2» набрал 148 млн просмотров
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации издания Deadline, второй трейлер проекта стал самым просматриваемым трейлером супергеройских фильмов за 2023 год. В сумме трейлер набрал 148,6 млн просмотров, превысив показатели «Стражей Галактики 3» со 116,9 млн просмотров и «Флэша» — у него 81,6 млн просмотров.

Также ролик показал самые впечатляющие результаты из всех последних трейлеров Marvel за 24 часа.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Releasing.

«Человек-паук: Через вселенные 2» выйдет 2 июня, а третья часть ожидается 29 марта 2024 года.

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