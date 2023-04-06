Кадр дня: как снимали невесомость в фильме «Время первых»

6 апреля 2017 года на экраны вышел фильм «Время первых», о первом в истории человеке, который вышел в открытый космос, Алексее Леонове.

Фото: Кадр из фильма «Время первых» Кадр из фильма «Время первых»

Идея снять такую картину пришла в голову Евгению Миронову, который в итоге исполнил в ней главную роль. Консультантом фильма выступил сам знаменитый космонавт Алексей Леонов. Напарника главного героя сыграл Константин Хабенский.

Съемки фильма не были простыми, возникало немало трудностей. Например, начинал снимать картину Юрий Быков, но в процессе его сменили на другого режиссера: съемками космических эпизодов занимался Дмитрий Киселев, он же работал и над финалом фильма. С появлением на площадке нового режиссера был переписан сценарий, практически все сцены, снятые до него, были перемонтированы.

Одними из самых сложных стали съемки невесомости. Евгению Миронову пришлось два дня работать на тросах, это далось актеру тяжело.

Кадр из фильма «Время первых»

Специально для съемок эпизодов, в которых герои находятся в состоянии невесомости, была разработана специальная система подвесов, с помощью которой балансировался вес актеров. Когда актеры расслаблялись, то действительно чувствовали невесомость, но во время движения им приходилось очень сильно напрягать все тело, чтобы достичь нужного эффекта. При этом мышцы лица должны были оставаться расслабленными. Миронов и Хабенский признавались, что делать это было довольно непросто.