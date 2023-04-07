«Три мушкетера: Д'Артаньян» заработал в РФ больше 10 млн рублей

6 апреля в России состоялась официальная премьера фильма «Три мушкетёра: Д’Артаньян» от французской студии Pathe. Картина доступна в большинстве кинотеатров России в русском дубляже от привычных отечественных актёров.

За двое суток после релиза лента собрала в России больше 10 млн рублей — отличный результат для фильма, который ещё не добрался до своего первого уикенда. Судить об успехе проката можно будет уже после результатов первых выходных.