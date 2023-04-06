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22 минуты назад

Постановщица "Вечных" Хлоя Чжао создаст фильм о супруге Шекспира

Мира Маркина

Режиссер и сценарист Хлоя Чжао, которая работала над фильмами "Земля кочевников" и "Вечные", экранизирует роман ирландской писательницы Мэгги О'Фаррелл "Хамнет", посвященную жене писателя Уильяма Шекспира. Об этом сообщает IndieWire.

Постановщица "Вечных" создаст фильм о жене Шекспира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Книга О'Фаррелл — исторический фикшн о жене писателя и драматурга Уильяма Шекспира Энн Хэтэуэй, или Агнес. Часть произведения посвящена смерти сына Шекспира и Хэтэуэй, которого звали Хамнет: он умер, когда ему было 11 лет. О жизни Хэтэуэй известно мало, поэтому ее личность и отношения с Шекспиром послужили предметом многочисленных спекуляций историков и писателей.

По сведениям IndieWire, Чжао и О'Фаррелл вместе напишут сценарий для киноадаптации книги. Предполагается, что "Хамнет" станет заметно менее масштабной картиной, чем "Вечные".

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Роман "Хамнет" был опубликован в 2020 году и стал одной из 10 лучших книг года по версии The New York Times. Произведение доступно в том числе на русском языке.

Ранее "Рамблер" писал о звезде фильма "Все везде и сразу" Мишель Йео.

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