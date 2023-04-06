«Балерина»: что известно о спин-оффе «Джона Уика»

Кинокомпания Lionsgate объявила, что фильм «Балерина» выйдет в американский прокат 7 июня 2024 года. Главную роль в спин-оффе франшизы «Джон Уик» сыграла актриса Ана де Армас. Об этом пишет Deadline. Что уже известно о картине, читайте в материале «Рамблера».
«Балерина» расскажет историю девушки по имени Руни, танцовщицы и по совместительству наемной убийцы, которая пытается отомстить врагам за смерть своих родителей. Действие фильма развернется после событий «Джона Уика-3», в котором впервые появилась героиня.
Вместе с Аной де Армас в каст вошли Киану Ривз, Иэн МакШейн, Анджелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, Каталина Сандино Морено, Норман Ридус и другие. Режиссером «Балерины» выступил Лен Уайзман, снявший «Другой мир» и ремейк «Вспомнить все». Сценарий к картине написал Шэй Хаттен, среди продюсеров — Киану Ривз и Чад Стахелски. Съемки прошли в Чехии.
До релиза «Балерины» на экраны выйдет приквел «Джона Уика» — сериал «Континенталь», посвященный истории становления владельца легендарного отеля. Шоу появится на сервисе Peacock в этом сентябре.
Напомним, в России премьера «Джона Уика 4» состоялась 23 марта. Картина Чада Стахелски возглавила рейтинг российского кинопроката по итогам прошедших выходных. По предварительным данным, в период с 30 марта по 2 апреля боевик собрал 191,7 миллиона рублей.