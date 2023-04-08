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1 час назад

Кадр дня: почему актриса в фильме «Дети Дон Кихота» ни разу не показала свое лицо

Мария Кимакович

Фильм «Дети Дон Кихота», вышедший на экраны в 1966 году, стал одним из самых любимых зрителями картин с участием Анатолия Папанова. Актер играет в фильме главного врача родильного дома и по совместительству многодетного отца, успевающего не только карьеру делать, но и троих сыновей воспитывать.

Почему актриса из «Детей Дон Кихота» ни разу не показала лицо
Фото: Кадр из фильма «Дети Дон Кихота»Кадр из фильма «Дети Дон Кихота»

В картине есть запоминающийся и важный эпизод, когда герой Папанова уговаривает молоденькую только что родившую девушку, которая хочет отказаться от ребенка, не совершать эту ошибку. Но та в итоге все равно отказывается.

Зрители ни разу за время диалога не увидели лица матери-кукушки. Более того, фамилию актрисы не указали в титрах. Конечно, это интриговало. На роль начали «примерять» подходящих актрис того времени. Но до истины никто так и не докопался.

Кадр из фильма "Дети Дон Кихота"

На самом деле же эту небольшую, но очень важную роль сыграла актриса Ингрида Андриня из Прибалтики. Ее пригласили на роль, когда она еще училась во ВГИКе. Девушка очень хотела принять участие в съемках, но опасалась, что отрицательная самая первая роль негативно скажется на ее карьере.

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Ингрида собиралась уже отказаться от роли, но режиссер придумал интересный ход. Героиня ни разу не должна была повернуться к камере. Она как бы прятала свое лицо от зрителей, будто стыдясь своего поступка. Задумка оказалась очень интересной: так персонаж Ингриды оказался обезличен, а актриса избавилась от переживаний и спокойно сыграла свою роль, ни разу не показав лицо.

Фильмы,Время первых,Ингрида Андриня,Анатолий Папанов,
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