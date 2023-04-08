Почему актриса из «Детей Дон Кихота» ни разу не показала лицо

Фильм «Дети Дон Кихота», вышедший на экраны в 1966 году, стал одним из самых любимых зрителями картин с участием Анатолия Папанова. Актер играет в фильме главного врача родильного дома и по совместительству многодетного отца, успевающего не только карьеру делать, но и троих сыновей воспитывать.

Фото: Кадр из фильма «Дети Дон Кихота» Кадр из фильма «Дети Дон Кихота»

В картине есть запоминающийся и важный эпизод, когда герой Папанова уговаривает молоденькую только что родившую девушку, которая хочет отказаться от ребенка, не совершать эту ошибку. Но та в итоге все равно отказывается.

Зрители ни разу за время диалога не увидели лица матери-кукушки. Более того, фамилию актрисы не указали в титрах. Конечно, это интриговало. На роль начали «примерять» подходящих актрис того времени. Но до истины никто так и не докопался.

Кадр из фильма "Дети Дон Кихота"

На самом деле же эту небольшую, но очень важную роль сыграла актриса Ингрида Андриня из Прибалтики. Ее пригласили на роль, когда она еще училась во ВГИКе. Девушка очень хотела принять участие в съемках, но опасалась, что отрицательная самая первая роль негативно скажется на ее карьере.