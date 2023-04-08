Почему актриса из «Детей Дон Кихота» ни разу не показала лицо

Фильм «Дети Дон Кихота», вышедший на экраны в 1966 году, стал одним из самых любимых зрителями картин с участием Анатолия Папанова. Актер играет в фильме главного врача родильного дома и по совместительству многодетного отца, успевающего не только карьеру делать, но и троих сыновей воспитывать.
В картине есть запоминающийся и важный эпизод, когда герой Папанова уговаривает молоденькую только что родившую девушку, которая хочет отказаться от ребенка, не совершать эту ошибку. Но та в итоге все равно отказывается.
Зрители ни разу за время диалога не увидели лица матери-кукушки. Более того, фамилию актрисы не указали в титрах. Конечно, это интриговало. На роль начали «примерять» подходящих актрис того времени. Но до истины никто так и не докопался.
На самом деле же эту небольшую, но очень важную роль сыграла актриса Ингрида Андриня из Прибалтики. Ее пригласили на роль, когда она еще училась во ВГИКе. Девушка очень хотела принять участие в съемках, но опасалась, что отрицательная самая первая роль негативно скажется на ее карьере.
Ингрида собиралась уже отказаться от роли, но режиссер придумал интересный ход. Героиня ни разу не должна была повернуться к камере. Она как бы прятала свое лицо от зрителей, будто стыдясь своего поступка. Задумка оказалась очень интересной: так персонаж Ингриды оказался обезличен, а актриса избавилась от переживаний и спокойно сыграла свою роль, ни разу не показав лицо.