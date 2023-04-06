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48 минут назад

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» за первый день заработал почти $ 100 млн

Чемпионат.com

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» уже принёс своим авторам $ 99 млн. Касса в США сейчас составляет $ 32 млн, а в остальном мире, по данным портала DiscussingFilm, зрители «занесли» усатому водопроводчику и его друзьям $ 67 млн.

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» за первый день заработал почти $ 100 млн
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Братья Супер Марио в кино» адаптируют сюжет игр Mario о водопроводчике Марио, которому необходимо спасти принцессу Пич из лап поработителя миров Боузера. В этом ему помогут его брат Луиджи и другие персонажи волшебного королевства.

6 апреля состоялась мировая премьера мультфильма «Братья Супер Марио в кино» — экранизации культовой серии игр про водопроводчика Марио. Лента совсем скоро доберётся и до России: уже 13 апреля в стране начнутся показы картины как минимум в сети кинотеатров «Мираж». В этот же день мультфильм наверняка доберётся и до многих других киносетей по всей стране.

Фильмы,Мираж,
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