Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» за первый день заработал почти $ 100 млн

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» уже принёс своим авторам $ 99 млн. Касса в США сейчас составляет $ 32 млн, а в остальном мире, по данным портала DiscussingFilm, зрители «занесли» усатому водопроводчику и его друзьям $ 67 млн.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Братья Супер Марио в кино» адаптируют сюжет игр Mario о водопроводчике Марио, которому необходимо спасти принцессу Пич из лап поработителя миров Боузера. В этом ему помогут его брат Луиджи и другие персонажи волшебного королевства.