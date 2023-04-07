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1 час назад

Фильм с участием Джонни Деппа откроет Каннский фестиваль

Вечерняя Москва

Фильм «Жанна Дюбарри» французского режиссера Майвенн Ле Беско станет главной картиной на открытии Каннского кинофестиваля. Это первая киноработа голливудского актера Джонни Деппа за три года.

Фильм с участием Джонни Деппа откроет Каннский фестиваль
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Премьера киноленты состоится 16 мая. Фильм рассказывает историю страстного романа между французским королем Людовиком XV, сыгранным Деппом, и его официальной фавориткой Жанной Дюбарри, пишет издание Variety.

Для Джонни Деппа новая роль в кино — важный шаг в карьере. Актер был вынужден приостановить съемки несколько лет назад из-за обвинений в домашнем насилии со стороны его бывшей супруги Эмбер Херд.

После этого Депп потерял много контрактов и перестал получать приглашения от режиссеров. Причем это касалось даже фильмов, которые буквально держались на образах, созданных Деппом.

Однако летом прошлого года суд признал Херд виновной в клевете на Деппа и постановил, что она должна выплатить ему 15 миллионов долларов компенсации. После этого актер возобновил свою карьеру в кино, хоть уже с меньшим размахом.

Фильмы,Джонни Депп,
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