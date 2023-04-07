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1 час назад

Умер номинированный на «Оскар» оператор Билл Батлер

Lenta.ru

Скончался американский кинооператор и номинант премии «Оскар» Билл Батлер (имя при рождении — Уилмер Кейбл Батлер). Об этом сообщает Deadline со ссылкой на Американское общество кинематографистов (ASC).

Умер номинированный на «Оскар» оператор Билл Батлер
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кинематографист умер в среду, 5 апреля, в возрасте 101 года. Причина смерти не уточняется.

Уилмер Кейбл Батлер родился 7 апреля 1921 года в городе Крипл Крик, США. Свою творческую карьеру он начал в 1962 году с создания документальных картин. В игровом кино Батлер дебютировал на съемках фильма «Бесстрашный Фрэнк» постановщика Филипа Кауфмана. Батлер также работал над культовыми «Челюстями», «Разговором» и «Крестным отцом» Фрэнсиса Форда Копполы. Был добавочным оператором на производстве ленты «Пролетая над гнездом кукушки», за которую был номинирован на премию «Оскар» вместе с Хаскеллом Уэкслером.

Батлер являлся членом Американского общества кинооператоров. В 2002 году стал лауреатом награды ASC за жизненные достижения.

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