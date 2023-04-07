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49 минут назад

Эзра Миллер появился в трейлере "Страна Дали"

Газета.Ru

Актер Эзра Миллер появился в роли молодого Сальвадора Дали в трейлере байопика о художнике на YouTube. Пожилого Дали в предстоящем фильме "Страна Дали" изобразит Бен Кингсли.

Эзра Миллер появился в трейлере "Страна Дали"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В центре сюжета - ассистент галереи, которого играет Кристофер Брайни. Ему поручено помогать Дали (Кингсли) готовиться к знаменитой выставке 1970-х годов на фоне напряженных отношений художника с его женой Галой (Барбара Сукова).

Миллер изображает более молодого художника-сюрреалиста в сценах воспоминаний.

Руперт Грейвс, Андреа Пежич и Сьюки Уотерхаус также появляются в фильме, сценарий к которому написал Джон К. Уолш.

Режиссер - Мэри Хэррон ("Американский психопат").

В январе стало известно, что Верховный уголовный суд округа Беннингтон приговорил Эзру Миллера к году исправительных работ, к штрафу в $500, а также к 80-90 дням условного заключения за незаконное проникновение. Кроме этого, звезду "Флэша" обязали проходить тест на алкоголь и наркотики, а также продолжать курсы лечения психики. Всего для прохождения испытательного срока актер должен соблюсти 41 условие.

Изначально Миллер обвинялся в краже со взломом, мелком воровстве и незаконном проникновении. 1 мая 2022 года актер забрался в кладовую своего соседа, из которой украл бутылки джина, водки и рома. Также актер обвинялся в жестоком поведении на вечеринке в частном доме.

Фильмы,Американский психопат,Флэш,Руперт Грейвс,Джон Уолш,Бен Кингсли,Эзра Миллер,Мэри Хэррон,
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