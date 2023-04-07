Я сказал ему, что я думаю, и он очень любезно поделился со мной своими мыслями о построении мира и франшизах. Я не знаю, брали ли вы когда-нибудь интервью у Кевина, но вы разговариваете не с бизнесменом. Вы разговариваете не с исполнительным директором. Вы разговариваете с фанатом. Что бы он вам ни говорил, он делает это с восторгом.