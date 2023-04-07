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1 час назад

Отсылка из «Кавказской пленницы», которую не могли разгадать: видео

Мария Каткова

Режиссер Леонид Гайдай стал автором для многих запоминающихся работ. Его фильмы с удовольствием пересматривают до сих пор, так как они остаются вне времени.

Картины этого режиссера актуальны не только своей философией, но и качеством съемки, а также сценарными решениями. Фильмы Гайдая продолжают изучать на предмет отсылок, крылатых фраз и выражений, а также легендарных песен.

Один из наиболее популярных проектов "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" вошел в историю как легендарный комедийный фильм. В нем собраны элементы немого кино, клоунады, трюков и мюзиклов.

В СССР фильму была присвоена первая прокатная категория, что сделало его желанным для зрителей. И не просто так. "Кавказскую пленницу" любят до сих пор.

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В фильмах Гайдая есть много отсылок и головоломок, которые невозможно заметить при первом просмотре. Об одной из них рассказал в TikTok блогер @ussr_77.

Смотрите видео и узнаете, какую отсылку Гайдай спрятал в одном из эпизодов "Кавказской пленницы".

Ранее сообщалось, что названа «самая сильная женщина советского кинематографа».

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