По вселенной "Звездных войн" выйдут три новых фильма

Фанаты "Звездных войн" могут ликовать. Star Wars Celebration анонсировали целых три новых фильма, действие двух из которых развернется в новых эпохах.

Фильм о первом джедае снимет режиссер Джемс Мэнголд. События ленты будут происходить в новой эпохе - "Рассвет джедаев" - задолго до "Старой республики" и "Рассвета республики". Второй фильм "Новый орден джедаев", его события происходят уже после после финала последней трилогии. Дейзи Ридли вернется к роли Рэй и создаст новый джедайский орден. И третий фильм станет кульминационным для вселенной "Мандалорца".