Райан Гослинг и Рассел Кроу снимутся в сиквеле «Славных парней»

Актеры придумали ему оригинальное название.
Рассел Кроу поделился с журналистами забавным фактом – вместе с коллегой по комедии «Славные парни» (2016) Райаном Гослингом он придумал юмористическое название её продолжению.
Слухи о том, что будет снят сиквел, начали циркулировать практически сразу после выхода на экраны истории о двух приятелях-полицейских, попадающих в водоворот событий в 1970-е в Лос-Анджелесе. Благодаря «экранной химии» Кроу и Гослинга, у картины появилась преданная армия поклонников, ожидающих увидеть своих любимцев вновь в совместном проекте.
А название у него, по мнению актёров, должно быть такое - «Славные парни: Мексиканские детективы». И оно, конечно, будет связано с особенностями сюжета, который «уведёт» зрителей в соседнюю с США страну – Мексику, где Джексон Хили (Рассел Кроу) и Холланд Марч (Гослинг) займутся расследованием очередных преступлений.