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1 час назад

Райан Гослинг и Рассел Кроу снимутся в сиквеле «Славных парней»

Inc-News

Актеры придумали ему оригинальное название.

Райан Гослинг и Рассел Кроу снимутся в сиквеле «Славных парней»
Фото: Warner Bros.Warner Bros.

Рассел Кроу поделился с журналистами забавным фактом – вместе с коллегой по комедии «Славные парни» (2016) Райаном Гослингом он придумал юмористическое название её продолжению.

Слухи о том, что будет снят сиквел, начали циркулировать практически сразу после выхода на экраны истории о двух приятелях-полицейских, попадающих в водоворот событий в 1970-е в Лос-Анджелесе. Благодаря «экранной химии» Кроу и Гослинга, у картины появилась преданная армия поклонников, ожидающих увидеть своих любимцев вновь в совместном проекте.

А название у него, по мнению актёров, должно быть такое - «Славные парни: Мексиканские детективы». И оно, конечно, будет связано с особенностями сюжета, который «уведёт» зрителей в соседнюю с США страну – Мексику, где Джексон Хили (Рассел Кроу) и Холланд Марч (Гослинг) займутся расследованием очередных преступлений.

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