Райан Гослинг и Рассел Кроу снимутся в сиквеле «Славных парней»

Актеры придумали ему оригинальное название.

Фото: Warner Bros. Warner Bros.

Рассел Кроу поделился с журналистами забавным фактом – вместе с коллегой по комедии «Славные парни» (2016) Райаном Гослингом он придумал юмористическое название её продолжению.

Слухи о том, что будет снят сиквел, начали циркулировать практически сразу после выхода на экраны истории о двух приятелях-полицейских, попадающих в водоворот событий в 1970-е в Лос-Анджелесе. Благодаря «экранной химии» Кроу и Гослинга, у картины появилась преданная армия поклонников, ожидающих увидеть своих любимцев вновь в совместном проекте.