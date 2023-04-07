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56 минут назад

5 лучших фильмов с Расселом Кроу

Мира Маркина

Новозеландский актер и режиссер Рассел Кроу отмечает день рождения — 7 апреля ему исполняется 59 лет. Его кинокарьера началась еще в детстве — будущей звезде было всего 5 лет, когда он появился в одном из эпизодов австралийского телесериала Spyforce.

5 лучших фильмов с Расселом Кроу
Фото: Кадр из фильма "Гладиатор"Кадр из фильма "Гладиатор"

В честь праздника «Рамблер» собрал фильмы с участием лауреата Оскара, которые сделали его звездой мирового масштаба.

Видео дня

«Секреты Лос-Анджелеса» (1997)

Неонуар о темной стороне гламура 1950-х годов по роману Джеймса Эллроя о полицейских Баде Уайте и Эде Эксли, которые берутся за расследование массового убийства. Оба напарника пришли в полицию, чтобы бороться со злом, и оба — по личным причинам. В главных ролях: Рассел Кроу, Гай Пирс, Кевин Спейси и Ким Бейсингер.

«Гладиатор» (2000)

Культовая историческая драма Ридли Скотта с пятью «Оскарами», которая рассказывает об отважном генерале Максимусе, который из-за придворных интриг становится гладиатором. Быстро снискав себе славу в поединках, он оказывается на римском Колизее, на арене которого встречается в схватке со своим заклятым врагом…

Кадр из фильма "Гладиатор"

«Игры разума» (2001)

Биографическая драма с Расселом Кроу в главной роли, получившая четыре «Оскара». По сюжету гениальный математик на заре карьеры сделал титаническую работу в области теории игр, которая практически принесла ему международную известность. Однако внезапно он получает удар судьбы, который переворачивает уже его собственную жизнь.

Кадр из фильма "Игры разума"

«Нокдаун» (2005)

Спортивная драма о стойкости наперекор невзгодам о бывшем боксере, который во времена Великой депрессии берется за любую работу, чтобы прокормить жену и детей. Однажды ему предоставляется шанс вернуться на ринг. В последнюю минуту он заменяет другого спортсмена и выходит на поединок с претендентом на титул чемпиона мира.

Кадр из фильма "Нокдаун"

5 лучших фильмов с Алеком Болдуином

«Гангстер» (2007)

Бывший водитель преступного авторитета Фрэнк Лукас решает создать собственную криминальную империю. Зарабатывая миллионы долларов и придерживаясь однажды установленных для себя правил игры, он становится идолом для всего Гарлема, но по его следам уже идет честный полицейский по имени Ричи Робертс… В главных ролях: Дензел Вашингтон и Рассел Кроу.

Кадр из фильма "Гангстер"
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